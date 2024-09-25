Кукурузу на зерно обмолачивают в девяти муниципалитетах Липецкой области. К уборке этой сельхозкультуры в этом году аграрии приступили раньше. В 2023-м в поля вышли только в октябре, сообщают в управлении сельского хозяйства региона.

Уже собрано больше 72 тысяч тонн кукурузы. Урожайность с гектара в среднем — 71,6 центнера. Лидер по намолоту сельхозкультуры — Добровский округ. Там получают по 87,7 центнера с гектара.

Также липецкие аграрии собирают сою — больше 316 тысяч тонн, и подсолнечник — свыше 217 тысяч тонн. Самые урожайные — Лев-Толстовский и Тербунский районы. В первом получают 24,5 центнера сои с гектара, во втором — 34,8 центнера подсолнечника с гектара. Уборка рапса уже завершена с результатом в 111 тысяч тонн.

Сахарной свёклы накопано 1,2 миллиона тонн, картофеля – 116,4 тысячи тонн. Собрано 2,6 тысячи тонн овощей открытого грунта.

«Наши аграрии говорят, что темпы сбора урожая опережают прошлогодние. Помогает теплая погода и отсутствие дождей. В целом уборочная кампания в регионе проходит в штатном режиме», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.