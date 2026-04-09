Кулич – символ нашего единства

Основное население Добринской земли — русские православные христиане, бережно хранящие традиции предков. И Пасха для нас — это особое время, когда сильнее всего чувствуется единение местных жителей. С её приближением в домах пахнет сдобой и ванилью: хозяйки пекут главные символы Светлого Христова Воскресения — куличи. В эти минуты понимаешь: именно так передаются наши ценности — через тепло рук, рецепт, бережно хранимый хозяйкой, и, конечно, через общую веру. Семья Ольги Евгеньевны ПОЛЯКОВОЙ из Николаевки — одна из тех, кто бережёт эту светлую традицию с особым трепетом.

СТАРЫЙ РЕЦЕПТ ОТ БАБУШКИ

В этой статье мы не будем рассуждать о главном смысле пасхального Торжества: «Христос воскресе из мертвых смертию смерть поправ»… Пускай всё останется в сердце каждого читателя глубоким моментом. Вместо этого погрузимся в тёплую атмосферу: понаблюдаем за предпраздничными хлопотами хозяек и волнительным процессом выпечки куличей. А нашим «экскурсоводом» в это дело станет заведующая Николаевским сельским клубом и многодетная мама Ольга Евгеньевна Полякова, тем более что и три её дочки, и невестка тоже любительницы поколдовать на кухне в канун Пасхи.

Аромат праздника — куличи Поляковых, испечённые с любовью и молитвой. Они готовы, значит, Пасха уже на пороге.

— Куличи в моей большой семье, в какой я родилась ещё с четырьмя детьми, пекли всегда сами. Бабушка Акулина Никандровна это делала в печке. Вспомните, ну что вкуснее кулича можно было попробовать в детстве из большого многообразия на всех праздничных столах? Они — самые вкусные, с нетерпением их вновь потом ждали весь последующий год. И обязательным условием была тщательная подготовка дома к Пасхе: вымывалось всё и везде, белилась печка до такой белизны, что глаза ломило.

И собеседнице теперь удивительно, как бабушка, да и все прежние хозяйки той поры, могли так поддерживать в русской печке нужную температуру, чтоб сдоба не сгорела, ведь в отличие от простого хлеба в куличах много сахара, масла, сметаны, яиц, верх потом покрывали взбитыми белками. Венчала это дело красивая шапочка с крестом. А вместо изюма, который не всегда можно было купить в магазине, Акулина спокойно, по словам внучки, в тесто клала высушенную без косточек вишню, какую летом заготавливала в большом количестве. После неё этим серьёзным делом занялась мама героини Галина Ивановна Шаронина. У них был свой особый семейный рецепт выпечки на дрожжах, много яиц вбивали, но Галина пекла уже в газовой духовке.

РАЗГОВЛЯЛИСЬ НОЧЬЮ У СТЕН ХРАМА

— Куличи мы освящали всегда, даже в советские времена, — продолжает О.Е. Полякова, — у моей подружки мама была верующим человеком. И я всегда вместе с ними ходила на праздничную службу в Павловскую церковь: других в округе не было. Молились, крашеные яйца и куличи освящали, а потом ночью, после Богослужения, разговлялись яичком сразу там же, у стен Покровского храма… Сейчас освящаем у Поклонного креста в Николаевке, куда приезжает батюшка, поэтому торопимся успеть к этому моменту.

Куличей Ольга Евгеньевна печёт много и в разных вариациях. Хватает всей огромной семье и в подарок родственникам.

Ольга Евгеньевна — из местных николаевских, замуж вышла за Ивана Геннадьевича из Политотдела. Её свекровь Фаина Алексеевна (в народе все женщину зовут Ниной) родилась в семье с 12-ю ребятишками. И она невестке Оле рассказывала, как когда-то её мама Мария старалась много посадить в русскую печку куличей, чтоб вся дюжина ребятишек была на праздник сыта и довольна. Фаина от своей мамы переняла рецепт изготовления. И тоже по привычке, выросшей из детства, пекла сама в замужестве много праздничной сдобы.

Чета Поляковых к Празднику Праздников готова. Иван Геннадьевич твёрдо заявляет: “Куличи моей Ольги Евгеньевны – самые вкусные, вне конкуренции!“.

— Я свекрови очень благодарна. Первое время, как мы только поженились, сама не пекла к Пасхе: не было необходимости, поскольку моя вторая мама столько передавала куличей! Именно она потом научила меня по своим уже семейным рецептам печь блины, пирожки и те же куличи. Можно было их купить, но и тогда, и сейчас ни у кого такой мысли не возникало. Да, тяжело, волнительно, сто раз Богу помолишься, чтоб получилось, но результат того стоит. Появились сын и дочки, и я стала печь сама.

САМЫЕ ВКУСНЫЕ — У МАМЫ

Вот уже лет 25 этим занимается хозяйка, чему на самом деле рады её четверо детей, теперь уже взрослые люди, сами обзавелись семьями, растят собственных детишек. И всё-таки Алексей, Анжелика, близнецы Татьяна и Надежда вместе со своими половинками и ребятишками, наготовив много разных куличей дома в городах Липецке и Воронеже, скорее торопятся на самые вкусные к маме. Сразу 17 человек садятся за стол у Поляковых, разделяя великую радость Светлого Христова Воскресения с близкими людьми.

Старшая дочка Анжелики, Эмилия, уже участвует в выпечке куличей и покраске яиц. И этой поделкой из воздушного пластилина поздравляет всех со Светлым Праздником.

Сын Надежды Ванюшка доволен праздничной вкуснятиной, какую он помогал делать маме.

И сынок Григорий от Анжелики этой весёлой праздничной композицией поздравит в Николаевке всех родных.

— Вот уже много лет, как я сменила мамин и свекровский рецепты на другой. Он намного сложнее, зато, по мнению моих домочадцев, вкуснее. Спасибо за него жительнице Петровского Елене Брязгуновой, поделившейся от души им со мною. Правда, все ингредиенты в 5-кратном размере беру, чтоб всем куличей хватило и на подарки остались.

И Ольга рассказала, как в выходные накануне Пасхи все дети и 7 внуков (Есения, Алевтина, Эмилия, Григорий, Иван, Павел и Еремей) в возрасте от 8 лет до годика спешат в Николаевку. У мужчин много забот на улице перед праздником, а вот женская половина Поляковых с самого раннего утра в субботу начинает колдовать на кухне.

Были б желание и фантазия, чтоб к празднику не только куличей напечь, но и всех порадовать такими подарками, как подготовила своими руками Анжелика.

— Главное — это время, проведённое вместе, — в один голос говорят девушки. — Мама нас приучила к таким приятным хлопотам с детства. Каждый занят своим делом: одни замешивают тесто, другие взбивают белки, третьи растирают желтки… В эти моменты мы все рядом, много общаемся. Кулич — символ нашего единства! Он объединяет нас за общим делом, а потом — за праздничным столом. И дома накануне мы тоже с детьми готовимся к празднику, до того — делаем своими руками пасхальные подарки друг другу и, вообще, всем родственникам. Со своей стороны, тоже стараемся, чтобы и наши ребятишки семейные традиции передали потом уже своим детям.

Милый пасхальный заяц в подарок от Надежды.

Вместе с мамами и тётями этим серьёзным процессом сейчас занимаются и старшие внучки Ольги Евгеньевны Есения и Эмилия. Доросли! Бабушка даже разрешает теперь девчушкам обмять тесто, показывает, как правильно это сделать. Они рады этому: причастны к процессу. И очень ждут утренний самый праздничный момент, когда все помолятся, каждому бабушка Оля подарит крашеное яйцо — символ вечной жизни, и можно им с кем-то стукнуться.

Заведующая сельским клубом в Николаевке Ольга Евгеньевна Полякова организует праздник не только для своих домочадцев, но и для местных ребятишек.

— Выпечка куличей, — признаётся главная хозяйка, — очень ответственное дело, а не просто готовка угощений. Вспоминаю тут же всех наших семейных кулинарок: маму, бабушек, свекровь, бабушку мужа… Молюсь, всю душу вкладываю в выпечку, в этот момент думаю только о хорошем. Уверена: с плохим настроением за куличи лучше не браться. Однажды тесто совсем не поднялось по какой-то причине. Всё ж одинаково столько раз делала! Пришлось вываливать и собирать всё заново. Получилось! И это было счастье. Господь услышал мои молитвы. Сейчас дочки у себя в городах новые рецепты опробуют, привозят свои «шедевры» в подарок, сначала фотки пришлют, отчитаются, у кого что получилось. Когда садимся за стол всей большой семьёй, я чувствую особую благодать: настоящий Праздник Праздников. Все родные и любимые рядом. О чём ещё в такой Светлый день можно мечтать…

Рецепт кулича от О.Е. Поляковой

Ингредиенты:

3 ложки коньяка (чтоб быстро не черствели), 1 стакан кефира, 700 г муки, 1 ст. ложка прессованных дрожжей, 100 г сливочного масла, 100 г сметаны, 1,5 стакана сахара, 3 яйца, 1 ч. ложка без верха соли; ванилин, курага, изюм — по вкусу и желанию.

Готовим опару:

В тёплый кефир добавить дрожжи, 1 ст. л. сахара и 0,5 стакана муки. Поставить в тёплое место и ждать, когда поднимется.

Основное тесто:

В поднявшуюся опару положить сметану, размягчённое слив. масло. У яиц отделить белки от желтков. Белки взбить с солью добела, желтки — с сахаром добела. Добавить сначала в опару взбитые желтки и осторожно перемешать, потом осторожно — белки, влить коньяк. Постепенно добавить муку, изюм, курагу, ванилин.

Поставить тесто в тёплое место. Поднялось тесто — обмять его, ещё раз поднялось — тоже обмять. После 3-го раза выпекать. После второго поднятия можно тесто сразу разложить по формам, чтобы поднималось уже в них. Выпекать куличи. Украсить потом на своё усмотрение.