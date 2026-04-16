Кулич – в каждый дом

В Чистый четверг в кафе «Молодёжное» состоялось традиционное освящение пасхальных куличей.

Работникам Добринского общепита и хлебозавода пришлось изрядно потрудиться, чтобы испечь их около 1200 штук.

По словам заместителя главы администрации Добринского округа Олега Малыхина, пасхальную сдобу получили участники и ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погибших, многодетные семьи, семьи погибших и ныне воюющих участников специальной военной операции и те, кто находится на социальном обслуживании. Все эти люди, по словам Олега Николаевича, заслужили внимания властей округа своими воинскими и трудовыми подвигами. Средства на выполнение важного социального заказа выделили из бюджета округа.

Вся пасхальная сдоба заранее была размещена на длинных столах в кафе «Молодёжное». Чин освящения провёл благочинный храмов Добринского церковного округа, протоиерей Александр Адоньев. Все куличи начальники территориальных отделов доставили по адресам в самые короткие сроки.