Участники и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Добринском районе, вдовы погибших и все те, кто находится на социальном обслуживании, получили 747 освященных пасхальных куличей. Еще пятьсот куличей доставили в Добринку от партии «Единая Россия».

В кафе «Молодежное» в «чистый четверг» чин освящения пасхальной сдобы провел благочинный Добринского церковного округа, митрофорный протоиерей Александр Адоньев.

– Освящать продукты никто не принуждает, это благочестивая традиция, – пояснил священнослужитель, – но куличи всегда были, есть и будут украшением праздничного стола, поэтому их освящают в первую очередь.

Кондитеры из ООО «Добринский общепит» со всей ответственностью трудились над тем, чтобы заказ получился на славу. Работали даже ночью.

Как итог их труда – на длинных, покрытых скатертями столах, сотни румяных, высоких куличей с православным крестиком на шапочке из глазури. Это традиционный подарок в адрес тех, кто нуждается во внимании и заботе, кто заслужил это право своими ратными и трудовыми делами.

После освящения главы сельских поселений по заранее составленным спискам получили пасхальную сдобу. Ее оперативно доставили в служебный автотранспорт, припаркованный во дворе «Молодежного».

– Мы везем из Добринки пятьдесят пять куличей, – сказал глава сельского поселения Демшинский сельсовет Александр Двуреченских, – мои односельчане с нетерпением ожидают наше прибытие.

В тот же день все освященные куличи доставили по назначению.