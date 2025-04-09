Культработники вышли на субботник

Коллективы организаций Добринского района выходят на традиционные весенние субботники.

Не в пример сегодняшним холодам, начало апреля порадовало всех своими тёплыми солнечными днями. Этим моментом многие воспользовались чтобы провести субботник и убрать территории от прошлогодней листвы и мусора.

Не обошли вниманием прилегающую территорию к зданию районного Дома культуры работники отдела культуры, централизованной клубной системы, центра обслуживания учреждений культуры, школы искусств им.Н.А.Обуховой, устроив по доброй традиции совместный весенний субботник.

Субботник — это прекрасный способ проявить своё желание сделать место, где живёшь и трудишься чище и красивее, а также как можно дольше побывать с коллегами на открытом свежем воздухе. Дух субботника сближает любой коллектив.

Приятно осознавать свою причастность к благоустройству родного посёлка, любимому родному краю, рассказывается в паблике Добринской централизованной клубной системы в ВК.

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