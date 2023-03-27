Открытие новой выставки «Культурная среда. 90-е» состоится 31 марта в Художественном музее Липецка. В экспозиции будет представлено 113 произведений, выполненных в различных техниках: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство.

Эти работы находятся в собрании Липецкого областного краеведческого музея, Художественного музея, Дома Мастера и Липецкого историко-культурного музея, а также в частных коллекциях и мастерских художников. Выставка будет работать до 25 июня.

В Липецке в конце 80-х и 90-х годах прошедшего века некоторые художники и скульпторы старшего поколения уже выработали свой творческий метод и продолжают ему следовать, другая часть этой группы ведет поиски новых возможностей в работе с материалом и формой. Преобразования в политической жизни российского общества предоставили всем большую свободу в творческом самовыражении и выборе сюжетов для произведений.

«Культурная жизнь новой России в 90-е отражает сложность и противоречивость социальной ситуации. С одной стороны, искусство органически связано с предшествующими периодами развития страны, а с другой стороны, формируется потребность противопоставить новаторское традиционным ценностям. Представленные на выставке произведения это демонстрируют», – рассказали в музее.