Культурными пространствами станут три библиотеки в Липецкой области

Новые модельные библиотеки появятся в Липецкой области благодаря национальному проекту «Семья». В 2025 году переформатируют три учреждения – централизованные библиотечные системы Добринского района и Липецкого округа, а также библиотеку №5 Липецка.

Как сообщили в региональном министерстве культуры, на создание модельных библиотек предусмотрено 24 млн рублей, из которых 22,5 млн выделены из федерального бюджета.

В период с 2020 года по 2024-й в Липецкой области были модернизированы 14 библиотек.

«Модельные библиотеки – это современные пространства, где жители могут не только брать книги, но и заниматься самообразованием, творчеством и участвовать в культурных мероприятиях», – отметил губернатор Липецкой области.