В период празднования Крещения Господня в Липецке ограничат купание на водных объектах. Соответствующее постановление подписано главой города Евгенией Уваркиной. Ограничение распространяется на все водные объекты, находящиеся на территории областного центра, за исключением специально подготовленных мест на пруду 3-го участка и в районе Центрального пляжа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку городские власти приняли решение подготовить безопасные места для совершения обряда. Их оборудуют всем необходимым – установят ограждение, световые башни, развернут палатки для обогрева и переодевания, а также организуют дежурство спасателей, медработников и стражей правопорядка. В связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции количество человек, которые одновременно могут находиться в пункте обогрева, ограничат до 5. За соблюдением социальной дистанции и других норм безопасности будут следить волонтеры.

Силами территориальных управлений будет организовано патрулирование городских акваторий с целью пресечения и выявления административных правонарушений, связанных с выездом транспортных средств на лед и купанием граждан в необорудованных местах.

Освящать иордань на пляже начнут около 22.00, на ЛТЗ чуть позже – около 23.00. Священнослужителя к месту купания в центре города доставит директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Константин Власов.

– В связи с опасностью распространению новой коронавирусной инфекции мы рекомендуем липчанам воздержаться от совершения обряда. В свою очередь тем, кто сочтет для себя это необходимым, кто уверен, что готов окунуться в купель, хочу пожелать здоровья, – отметил руководитель миссионерского отдела Липецкой епархии Борис Диесперов.

Солидарны со священнослужителями и медики. Они напоминают, что окунаться в ледяную можно только абсолютно здоровым людям и желательно подготовленным, чтобы избежать сильного стресса для организма. Горожанам, желающим совершить обряд, необходимо запомнить несколько правил, которые помогут минимизировать негативные последствия. В первую очередь, перед купанием необходимо размяться, чтобы разогреть тело. Не следует согреваться алкогольными напитками, это наоборот может привести к потере тепла и обморожению. Следует взять с собой нескользящую и легкоснимаемую обувь, чтобы дойти до проруби, и полотенце. Находиться в проруби рекомендуется не дольше одной минуты. Для укрепления иммунитета можно выпить горячий чай.