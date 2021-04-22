Кураторы учебных групп техникумов и колледжей будут получать ежемесячную доплату по 5 тысяч рублей. Такое заявление сделал Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. В прошлом году такая надбавка начала действовать для классных руководителей в школах.

В Липецкой области ее получают больше 6 тысяч педагогов. Федеральная доплата не отменяет региональной. Это также 5 тысяч рублей в месяц за классное руководство.

“В этом году ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей будут получать не только классные руководители, но и кураторы учебных групп. И этом вопрос справедливого выравнивания”, – считает Дмитрий Батищев, директор образовательного центра “Траектория”.