— Только приоткрыл дверь внутрь клуба, а там уже лампочка моргает — сигнал окончания танцев. Между мерцаниями девушку разглядел — понравилась, жить без неё невозможно. Свет погас, все вышли, клуб закрывают. Говорю той девушке: «Курносая, дождись меня тут. Сейчас землячку на мотоцикле домой отвезу и к тебе приеду». — Так Николай Иванович Малыхин из Добринки вспоминает о своей первой встрече с избранницей навеки — Ниной Васильевной.

«ПРИЕХАЛ — ТАМ ДРУГОЙ КАВАЛЕР!»

А лампочка моргала в конце лета 1974-го, в 21.30 ч., в Георгиевском клубе колхоза имени Мичурина (ныне Березнеговатский с/с), где и жила Нина.

— Да, у нас тогда так было заведено, — говорит она, — лампочка раз-другой потухла, значит, веселье завершается. В 22 часа ровно клуб закрывался, и все расходились по домам, кто парами, а кто и поодиночке.

— Я попросил, как человека, её меня там же дождаться, — весело вспоминает хозяин дома, — со мною в их клуб тогда приехала другая девушка-землячка из деревни Ярлуково, просто по-дружески её подхватил на танцы, но мы опоздали. Тут под мерцанием света увидел Нину, и всё в душе оборвалось. Пока отвёз землячку, приезжаю — у неё другой ухажёр уже у дома стоит. Это какие нервы нужны!

Такой юной встретил Николай свою избранницу Нину в клубе.

— Дааа, кавалеров у меня было много, — признаётся золотая молодая, — но ни одного любимого. А провожатые после каждых танцев навязывались, других слов не подберу. Я родилась в Георгиевке, к тому моменту после 8 классов уже отучилась на повара в Липецке и только-только приехала работать в местную столовую.

— Да мы и ранее друг друга видели ведь в автобусе, — продолжает её избранник, — просто никогда не знакомились, но лица всё равно запоминаешь, если часто ездишь в одном направлении. Я родом из соседней Лебедянки. Уже потом всё вспомнил, что мог бы и раньше с Ниной начать встречаться. Но доезжал до своего села и спокойно выходил.

— Ага! — вступает в разговор вновь его супруга. — Выходил, и автобус до их села тогда только и ходил, а мы далее — пешочком. Я ему потом шутя выговаривала: «Как тебе не стыдно было. Нет бы сумку девушке донести, по темноте проводить». Но никто тогда ни с одной, ни с другой стороны об этом и не думал: чужие люди, ради чего провожать в такую даль.

Такой юной встретил вернувшийся из армии Николай свою избранницу Нину в клубе.

Я слушаю диалог моих собеседников, смеюсь и наслаждаюсь. Всего ведь один вопрос им задала: «Как вы познакомились?», а столько воспоминаний сразу с их стороны.

БОЛЬШЕ СОТНИ ЧЕЛОВЕК НА СВАДЬБЕ

Глава семейства Малыхиных после Лебедянской 8-летки тоже учился в Липецке на плотника, ушёл в армию. Вернулся — родители уже в Добринку переехали. Но парень на выходных по привычке уезжал в родное село к бабушке, с которой и вырос, когда мама с папой в его с сестрой детстве выезжали на работу в Сталинград. Николай работать в Добринке по специальности не стал, устроился трактористом. Сначала — в «Сельхозхимии», потом — в ДРСУ. Стаж — 45 лет.

Нина Васильевна ранее на праздничные демонстрации обязательно брала и дочек, нарядив их в самое лучшее.

Встречались молодые полгода, свадьба 25 января 1975-го состоялась. Вернее, отгремела, поскольку практически три дня шла. Сначала рубаху жениху и богатое приданое от молодой в Добринку забрали, уж потом — ещё два дня веселились. Роспись состоялась тоже в Георгиевке. Жаль, что фотографий нет.

— Мама мне по возможности всего наготовила, — вспоминает Нина Васильевна, — они с папой хоть и простыми колхозниками были, как и все кругом, но очень старались приданое собрать, особенно мама. А на свадьбе 120 человек у нас веселились. Хочу сказать, что наша сторона района отличается большим задором. Думается, всех перепоют и перепляшут. И мужчины частушки поют и дроби бьют. Вот и мой Коля такой. А на свадьбе играл весёлый гармонист Толик.

Приехали молодые в Добринку, Нина устроилась поваром. После очередного декрета ушла трудиться на завод СОМ. 26 лет там отработала. И маслоделом была, и пастеризатором сливок, и прачкой. Всё время — в резиновых сапогах. Вот сейчас это и сказывается: ножки сильно болят. Последнее её место работы — помощник воспитателя в садике.

ПО ВЕЧЕРАМ — ТАНЦЫ С ПАПОЙ

Жили Малыхины немного со свекровью, потом снимали жильё. Последние 46 лет — в нынешней квартире на улице Комсомольской районного центра. Дочки Галина и Светлана родились с разницей в 5 лет. Теперь уже взрослые, они с радостью вспоминают своё детство, где у них, как водится, и обязанности были по дому, и незабываемые весёлые и счастливые моменты.

Николай Иванович счастливое детство создал своим двум дочерям.

— По вечерам у нас дома устраивались танцы, — рассказывает Светлана Рудакова, медсестра Добринской ЦРБ, — мама — зритель и жюри одновременно, а я, папа и Галя — танцоры. Мы не просто танцевали, а плясали под весёлую музыку до упаду. Мне лет пять, соответственно, сестре — 10, и папа — никому не уступит. Не дай Бог мама при подведении итогов танцевального вечера скажет: «Младшая сегодня похуже плясала, ленилась». Я тут же приказывала всё начинать сначала и переплясывать. И такое веселье — почти каждый день. До смерти уставшие, но радостные и счастливые мы отправлялись спать.

— Коля и сейчас около меня пляшет, — вступает в разговор «жюри», — я Малахова по телевизору гляжу, он же — рядом ох и понапляшется за время передачи!

— У нас с начальной школы были обязанности, мама приучила так, — говорят дочки, — почистить и пожарить картошку к приходу папы, а она же, сколько помним, всегда уставшая возвращалась с работы. Либо ей на смену надо, либо с ночной пришла — отдыхает. Чаще, конечно, время мы с нашим Николаем Ивановичем проводили. Папа и готовит вкусно очень.

— Конечно, научился, — вторит им отец, — в армии поваром был.

— Мы живем дружно, — подтверждает слова дочерей Нина Васильевна, — Коля не курил никогда, не пил. Очень аккуратный во всём.

Сестры Галина и Светлана считают своё детство счастливым, а танцевальные вечера с папой – незабываемыми.

— Уж про его аккуратность можно отдельно писать, — продолжают они. — По его мнению, большой непорядок, если, к примеру, пульт от телевизора не на месте лежит, а сантиметрах в двух от него… Одежда — чтоб ровненько и по местам. Если мы на машине с ним едем, то не приведи Бог кто вздумает печенье откусить — вдруг крошки. И к этому нас приучил.

За жизнь Николай Малыхин сменил несколько марок автомобилей. И все содержал в идеальном состоянии.

Девушки, хоть и журят отца за это, но понятно: любя. Наоборот, ценят то, что такой аккуратист и им это передалось.

— На мой 60-летний юбилей мы веселились от души в нашем дворе, — вспоминает хозяйка, тоже любящая попеть и когда-то поплясать, — асфальт кое-где даже «выплясали». Так муж практически на второй день уложил новый. Чтоб ровненько и чисто, пойдёшь — иголку найдёшь.

Внуки Екатерина и Максим в гостях у бабушки Нины и дедушки Коли.

— У нас родители — добрые люди, любящие друг друга. 50 лет вместе — большой юбилей и огромный совместный труд. Хочется, чтоб и наши семьи, и у наших детей были такими же счастливыми, — подытожила Светлана.

Дай Бог!