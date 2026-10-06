Курс — на Копцевы Хутора

В бассейне «Жемчужина» Добринского округа прошли соревнования по плаванию среди инвалидов. Это был первый этап, победители которого примут участие в областных соревнованиях. Они состоятся 15 октября в плавательном бассейне МАУ МСОК «Атлант» Липецкого муниципального округа, в. Копцевы Хутора.

В соревнованиях нашего округа приняли участие 16 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, которые представляли первичные ячейки №1, №2, №3, Богородицкую, Мазейскую и Новочеркутинскую первичные ячейки.

Спортсменов приветствовала Любовь Вячеславовна Титова, начальник отдела спорта, социальной и молодежной политики администрации Добринского округа.

У мужчин была дистанция 50 метров вольным стилем, у женщин — 25 метров.

Среди мужчин 1 место занял Евгений Курганский из д. Ольговка с результатом 33,75 сек., 2 место — Востриков Сергей из с. 2-я Александровка Мазейского теротдела, 3-е — Валентин Бахтин из п. Добринка.

У женщин места распределились следующим образом. На пьедестале почета оказались три представительницы из Добринки: Вера Жигулина (результат — 27,3 сек.), Вера Чернышова и Татьяна Дроздова.

Победители были награждены медалями и грамотами. Все участники мероприятия получили сладкие призы.

Судили соревнования Аркадий Вячеславович Андреев и Анна Николаевна Расторгуева. Отдельное спасибо хочется сказать директору бассейна Павлу Егоровичу Новикову за чуткое и доброе отношение к инвалидам, а также помощь в организации соревнований.

Р.S. Невольно наши соревнования вошли в разряд межрегиональных, так как в них приняли участие две наши землячки — уроженки Добринки, проживающие ныне в г. Москве. Сестры Вера Жигулина и Татьяна Дроздова часто приезжают на малую родину. Вот и в этот раз во время своего очередного визита в наш поселок они узнали про соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья и решили в них поучаствовать.

Обе имеют группу инвалидности, но, несмотря на это, стараются вести активный образ жизни. В любую погоду до самой осени плавают в нашем Чуевском пруду, и нынешний сентябрь не стал исключением. Такая подготовка помогла им показать хороший результат на водных дорожках бассейна.

Тамара ЗАИЧКИНА.