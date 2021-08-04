Еще в конце апреля в Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин потребовал бесплатно подвести газ к земельным участкам жителей и до 1 ноября разработать и принять соответствующие нормативно-правовые акты.

Позднее был подписан закон, в котором говорилось о бесплатном проведении газопровода до границ земельного участка россиян.

В рамках исполнения поручения Президента в большом зале администрации Добринского района под председательством руководителя муниципалитета Романа Ченцова состоялось первое заседание специально созданного штаба по газификации. В нем участвовал начальник эксплуатационной службы в п. Добринка филиала АО «Газораспределение Липецк в г. Грязи» Виктор Галанцев, главы сельских поселений, представители профильных отделов администрации района. Обращаясь к собравшимся, представитель районной газовой службы подчеркнул, что по новому закону газификация включает в себя подведение газа как до границ земельного участка селян в газифицированных населенных пунктах, так и подключение к голубому топливу объектов капитального строительства. Причем это подведение газопровода до границ земельных участков будет осуществляться бесплатно. То есть, до 2023 года в тех населенных пунктах Добринского района, где есть магистральные сети, газ должен быть подведен к границам домовладений бесплатно при желании самих владельцев жилья на газификацию.

Уже сейчас главы сельских поселений совместно с сотрудниками газовой службы принимают предварительные заявки на газификацию.

— Уважаемые коллеги, — обратился к присутствующим в зале глава Добринского района Р.И. Ченцов, — нам нужно ускориться в этом процессе. Вам всем необходимо как можно скорее провести подворный обход домовладений на подведомственных территориях, побеседовать с их владельцами и составить списки желающих газифицировать свои дома. Далее дело за работниками газовой службы.