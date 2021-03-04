Курская таможня привлекла к административной ответственности гражданку Украины за нарушение порядка пользования временно ввезенным автомобилем, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления.

Жительнице Харьковской области придется заплатить штраф и причитающиеся таможенные платежи за передачу без разрешения таможни близкому родственнику временно ввезенного в Россию автомобиля.

Гражданка Украины временно ввезла на территорию Евразийского экономического союза, принадлежащей ей легковой автомобиль. Таможенное декларирование товара для личного пользования производилось женщиной в автомобильном пункте пропуска с использованием пассажирской таможенной декларации (ПТД). В качестве документа, удостоверяющего личность и подтверждающего постоянную регистрацию, она представила паспорт гражданина Украины. Должностным лицом дежурной смены в таможенной декларации была проставлена отметка о запрете на отчуждение и передачу в чужое пользование данного транспортного средства.

Прибыв в Курск, женщина предоставила автомобиль в пользование своему супругу – гражданину России.

В ходе проверки сотрудниками ГИБДД было установлено, что житель города Курска управлял временно ввезенным транспортным средством в отсутствие лица, осуществлявшего ввоз автомобиля на территорию России. При наличии отметки в ПТД о запрете на отчуждение и передачу в чужое пользование данного транспортного средства, автомобиль был задержан и передан в таможенные органы для разбирательства.

Решением Ленинского районного суда города Курска гражданка Украины признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 16.24 КоАП РФ (передача права пользования временно ввезенного физическим лицом транспортного средства без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством).

Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей. Автомобиль подлежит возврату гражданке Украины после проведения таможенных процедур, в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС. Так же необходимо учитывать, что передача временно ввезенного автомобиля другому лицу, без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством, влечет за собой возникновение обязанности по уплате таможенных платежей. В данном случае – это около 400 тысяч рублей.

«Курский областной суд подтвердил законность вынесенного постановления»,- сообщил начальник правового отдела Игорь Ивахненко. – «Судебное решение вступило в законную силу».