Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Липецкой области в январе-феврале 2021 г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 10,4 млрд рублей, или 96,4% к январю-февралю 2020 года. Такие данные приводит Липецкстат.

Производство основных продуктов животноводства в январе-феврале 2021 г. характеризуется следующими данными:

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-феврале т.г. составил 1441 килограмм (103,2% к январю-февралю 2020 г.), яйценоскость кур-несушек составила 42 штуки, год назад – 47 штук.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 марта 2021 г. в хозяйствах всех категорий (по расчётам) составило 115,1 тыс. голов (100,2% к 1 марта 2020 г.), свиней – 713,1 тыс. (93%), овец и коз – 75,5 тыс. голов (97%).