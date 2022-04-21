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Специалисты Липецкого филиала «Квадры» завершили работы по подключению к системе теплоснабжения нового физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Титова. Для этого теплоэнергетики проложили 460 метров новых тепловых сетей.*

«В Липецком филиале нет дефицита тепловой мощности: это позволяет городу активно развиваться, а компании – продолжать работы по техприсоединению новых объектов, в том числе и социально-значимых», — отметил управляющий директор Липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Курило.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса проходит в рамках национального проекта «Демография». После завершения строительства объекта липчане могут пользоваться 25-ти метровым бассейном, тренажерным залом, спортивными и игровыми площадками.

*в однотрубном исчислении