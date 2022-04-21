В регионе

«Квадра» подключила к теплоснабжению новый спортивный комплекс в Липецке

2 часа назад
6 посмотрели

Читайте нас в

Специалисты Липецкого филиала «Квадры» завершили работы по подключению к системе теплоснабжения нового физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Титова. Для этого теплоэнергетики проложили 460 метров новых тепловых сетей.*

«В Липецком филиале нет дефицита тепловой мощности: это позволяет городу активно развиваться, а компании – продолжать работы по техприсоединению новых объектов, в том числе и социально-значимых», — отметил управляющий директор Липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Курило.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса проходит в рамках национального проекта «Демография». После завершения строительства объекта липчане могут пользоваться 25-ти метровым бассейном, тренажерным залом, спортивными и игровыми площадками.

*в однотрубном исчислении

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Александр Пасынков завел официальную страницу в соцсети «Вконтакте» В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!»