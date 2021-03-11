По данным Липецкого филиала «Квадры», расход тепла в многоквартирных домах региона в феврале 2021 года, зафиксированный общедомовыми приборами учета (ОДПУ), составил в среднем 0,0310 Гкал/м2. Это на 21% больше чем в феврале прошлого года (0,0255 Гкал/м2), и на 3% выше аналогичного показателя в январе 2021 года (0,0301 Гкал/м2).

Динамика показателей обусловлена среднесуточной температурой: в феврале 2021 года в Липецке она составила -10,26С (в январе 2021 (-5,04С). По данным Липецкого центра по гидрометеорологии, это намного холоднее, чем за аналогичный период 2020 года (-1,73С).

«В феврале температура наружного воздуха несколько раз опускалась ниже 20C. Чем холоднее на улице, тем больше тепла требуется для обогрева помещений, что сказывается на сумме в квитанциях. При анализе переданных нам показаний ОДПУ эта закономерность четко прослеживается», – пояснил заместитель управляющего директора филиала ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» по реализации тепловой энергии Алексей Данилов.

В Липецкой «Квадре» подчеркивают, что потребление тепла домом зависит не только от температуры. Оценивая динамику платежей, нужно учитывать множество факторов, включая продолжительность расчетного периода (зачастую, УК передают данные за разное число дней, и его длительность в каждом месяце может существенно отличаться), состояние внутридомовых коммуникаций, разность тарифов (величину тарифа устанавливает региональное Управление по энергетике и тарифам), а также наличие и работоспособность общедомового прибора учета (дома, где ОДПУ отсутствует или неисправен, платят за тепло по нормативу или среднемесячному расходу).