Учащиеся липецкого технопарка «Кванториум» будут сражаться за звание лучшего робототехника во Всероссийском конкурсе. Он проводится с целью популяризация новых технологий и инженерных профессий среди учащихся образовательных организаций пятый год подряд. Его организует инвестиционная компания «Моспрофинвест». Конкурс проходит в форме выставки научно-технического творчества школьников. Свои работы они размещают на канале YouTube.

Среди проектов учащихся липецкого технопарка: робот-гонщик, робот-барабанщик, “умная теплица” и многие другие. «Радует, что у нас есть учебные заведения, которые реализуют современные программы и развивают способности талантливых детей, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству».

Конкурсные работы принимаются до 30 ноября включительно. Принять участие в интеллектуальном состязании могут школьники с 1 по 11 класс. Жюри будет оценивать не только внешний вид аппарата, но и перечень функциональных возможностей, конструктивную сложность, техническую новизну и так далее. Приветствуется предложение новых идей, уникальных технических решений. Результаты конкурса будут подведены экспертной комиссией не позднее 25 декабря. Победители получат грамоты и денежные призы.