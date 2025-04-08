Квантовые технологии изучат липецкие школьники

Всероссийский проект «Урок цифры» по квантовым технологиям стартует в школах Липецкой области 8 апреля. Ученикам расскажут, как применение квантовых вычислений повлияет на моделирование молекул и химических процессов и сделает возможным прорыв в достижении особых свойств материалов для дальнего космоса, энергетики, машиностроения, персонализированной медицины и фармацевтики. А ещё школьники узнают, как новые материалы изменят их жизнь: быт, мобильность и безопасность.

Образовательный проект традиционно пройдёт в формате очных и дистанционных занятий. На уроках покажут просветительский фильм, юные герои которого обсуждают с учёными возможности квантовых вычислений в создании новых материалов. Также школьников ждут игровые тренажёры – интеллектуальные задания для знакомства с устройством квантового компьютера и применением различных материалов в решении прикладных задач.

«Урок цифры» проводит АНО «Цифровая экономика» совместно с госкорпорацией «Росатом» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Проект решает задачи национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Материалы для занятий доступны на сайте урокцифры.рф.

«Липецкая область живет в эпоху цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта во многие сферы жизни. Технологии упрощают нашу жизнь, но чтобы ими пользоваться, нужно понимать их природу и уметь управлять ими», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.