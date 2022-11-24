Семнадцатиэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья на улице Стаханова в микрорайоне «Победа» в Липецке уже полностью построен. Что из себя представляет многоэтажка, насколько квартиры в ней отвечают требованиям к комфорту, лично проверил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подрядчик не только выполнил все основные строительно-монтажные работы, вставил окна и застеклил балконы, но и сделал косметический ремонт всех 357 квартир. Дом поставлен на кадастровый учет, а это значит, что уже скоро будущие жильцы переедут в новые квартиры. «Это очень большой объект и сдачу его ждет много семей. Радует, что все идёт по плану без отклонений», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Строительство дома для переселенцев велось в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». Дом на Стаханова позволит обеспечить новыми квартирами более 800 человек, чье жилье было признано аварийным в 2014-2015 годах. Будет расселено около 14,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а Липецкая область тем самым перевыполнит показатель по нацпроекту 2022 года.

В этом году в регионе из 48 тысяч квадратных метров расселено уже 44 тысячи. Совсем недавно Воловский, Измалковский и Елецкий районы досрочно выполнили программу по расселению граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. На подходе Чаплыгинский район. Всего в 2022-2023 годах в Липецкой области планируется расселить около 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Для выполнения этого показателя в муниципалитетах ведется строительство более 30 МКД. Они позволят завершить действующую программу по переселению в 2023 году вместо планового 2025 года.