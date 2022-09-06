Карьерные консультанты провели квест для подростков, посвященный популярным вакансиям. Он прошел в одном из городских парков. Двенадцать команд из разных школ Ельца ждали тринадцать станций, где их встречали студенты городских профессиональных учебных заведений. «Ранняя профориентация и правильный выбор профессии определяют будущее детей», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Школьники получали разные задания-головоломки о тех специальностях, которые можно освоить в местных ССУЗах и ВУЗах. На решение давалось 10 минут, а за выполнение задания по одному баллу. Команды, набравшие большее количество баллов, были награждены памятными грамотами и призами.

«Новый игровой подход к профессиональной ориентации поможет сформировать у школьников представление о профессиональных учебных заведениях города, сориентироваться в мире профессий и определиться с выбором будущей специальности. Чем раньше подростки решат, кем хотят быть, тем отчетливее сложится их путь «школа-ВУЗ-любимая работа», а мы в этом готовы им помочь», — отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.