Квест «Просто о важном», приуроченный ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, прошел в Центре молодежи 16 мая. На различных площадках участники получили информацию об аспектах здорового образа жизни: физической активности, профилактики ВИЧ и гепатитов В и С, отказа от вредных привычек, а специалисты регионального отделения «Российский Красный Крест» провели обучение оказанию первой помощи. Параллельно с интерактивными площадками можно было проконсультироваться с экспертами, врачами и сделать экспресс-тест на ВИЧ.

Противодействие распространению ВИЧ-инфекции в нашей стране входит в число государственных приоритетов. Принятые Правительством Российской Федерации системные меры позволили достичь позитивных изменений в борьбе с этим заболеванием. По данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора, в 2022 году зарегистрировано 1635719 ВИЧ-инфицированных россиян, выявлено 73149 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Липецкая область сохраняет статус территории с низким распространением ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости за четыре месяца 2023 года составил 8,8 на 100 тысяч населения, что на 2,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. С начала регистрации инфекции (с 1993 года) выявлено 4660 ВИЧ-инфицированных, в том числе 3538 среди жителей области. От ВИЧ-инфицированных женщин родилось 452 ребенка, у 10 из них установлен диагноз ВИЧ-инфекция.

С 15 по 24 мая 2023 года на территории Липецкой области традиционно проходят мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, целью которых является повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики ВИЧ, мотивирование граждан на добровольное тестирование на ВИЧ и безопасное поведение, повышение доступности диагностики и лечения. «Распространение знаний о ВИЧ-инфекции – первый и наиболее важный шаг на пути к предотвращению распространения вируса», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.