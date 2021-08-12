Даже на каникулах липецкие школьники постигают основы ПДД. Квесты дорожной безопасности проводятся в детских оздоровительных лагерях.

Например, в «Лукоморье» участники собирали знаки дорожного движения, проходили профильные блиц-опросы, разгадывали шифры с пословицами и отвечали на вопросы викторины. В финале был выявлен и награждён отряд-победитель.

В детском лагере «Берёзка» провели специальную беседу «Азбука пешехода». Ребята повторили правила перехода проезжей части, управления велосипедом и самокатом, поговорили о дорожных знаках и их значении.

Как отмечают в региональном управлении ГИБДД, проведённые после игр и бесед проверки демонстрируют возросший уровень знаний дорожных знаков и в целом Правил дорожного движения. «Просветительские образовательные программы способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.