Квесты вместо лекций

В рамках профилактического мероприятия «Внимание — дети!» в объединении «Керамика» (педагог Т.А. Нестерова) детского культурно-просветительского центра «ТриВека» на базе Талицкой сельской библиотеки прошло занятие, на котором кружковцы обсудили правила безопасности на дорогах.

С помощью интерактивного стола ребята с азартом решали виртуальные квесты: прокладывали самый безопасный маршрут от дома до мастерской, отмечали перекрестки и опасные выезды из дворов; моделировали движение потоков машин и пешеходов, чтобы найти идеальный момент для перехода проезжей части; искали спрятанные дорожные ловушки прямо на цифровой карте своего села; разбирали сложные ситуации во дворе школы, где видимость ограничена припаркованными автомобилями.

Вместе с педагогом участники детально разобрали несколько важных тем.

1.Безопасный маршрут.

Решили, что самый короткий путь — не всегда самый лучший. Договорились выбирать освещенные улицы с переходами, избегать строек, гаражей и пустырей, а также заранее проговаривать маршрут с родителями.

Правила для пешеходов.

Повторили азбуку безопасности: прежде чем ступить на «зебру» — надо остановиться, посмотреть налево, направо и снова налево, убрать телефоны и наушники, снять капюшоны. Вспомнили, как важно установить зрительный контакт с водителем перед выходом на проезжую часть. Световзвращающие элементы.

Сейчас световой день стремительно сокращается. Интерактивный стол наглядно показал разницу: человека в темной одежде водитель замечает лишь в последний момент, а пешехода со световозвращающим элементом на сумке, рюкзаке или куртке видно издалека. Каждый участник проверил свои вещи: теперь почти у каждого световозвращающий значок или брелок будет сопровождать их на вечерних прогулках. Перевозка детей в автотранспорте.

Перевозка детей до 7 лет — только в детском автокресле; от 7 до 11 включительно — в кресле или на бустере пристегнутым штатным ремнем безопасности (на заднем сиденье). Ремень должен проходить через плечо и таз, а не по шее или животу. Пристегиваться нужно всем пассажирам без исключения! Правила для велосипедистов.

Дети от 7 до 14 лет передвигаются только по тротуарам, но делать это нужно крайне осторожно, сбрасывая скорость до пешеходной и притормаживая у выездов со дворов. У велосипеда должны быть исправные тормоза, а руки во время движения всегда должны оставаться на руле. При пересечении пешеходного перехода надо спешиться.

Полученные знания помогут участникам объединения «Керамика» грамотно и осознанно вести себя на дороге.