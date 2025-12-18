Квитанции за капремонт для домов со спецсчетом в Липецкой области станут цифровыми с 2026 года

С нового года для собственников квартир в домах, которые формируют фонд капремонта на специальном счете, изменится формат получения платежных документов. С 1 января 2026 года квитанции будут доступны только в электронном виде. В Липецкой области это коснется почти 500 многоквартирных домов, сообщило министерство ЖКХ Липецкой области.

Основным и бесплатным способом получения квитанции станет использование цифровых сервисов, в частности государственной информационной системы ЖКХ, доступной через мобильное приложение «Госуслуги.Дом», или официального сайта Фонда капитального ремонта Липецкой области, где в соответствующем разделе квитанция будет ежемесячно направляться на указанный собственником адрес электронной почты.

При необходимости получения бумажной версии документа жильцам необходимо будет провести общее собрание собственников, на котором следует выбрать уполномоченную организацию, утвердить порядок предоставления бумажных квитанций и установить стоимость данной услуги, которая будет оплачиваться отдельно.

Законодательство возлагает обязанность по рассылке бумажных платежек только на фонд капремонта в отношении домов, аккумулирующих средства на счете регионального оператора, для домов же со спецсчетом изначально предусмотрен иной, цифровой формат взаимодействия.