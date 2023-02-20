Четвёртый сезон интеллектуальной олимпиады для школьников 10 классов «Профессионариум» завершился финалом, который прошел в Липецком государственном техническом университете.

Игра, организатором которой выступил центр занятости населения Липецкой области совместно с ЛГТУ, проходила в несколько этапов. Изначально участниками олимпиады стали 150 десятиклассников из пяти муниципалитетов области: Грязинского, Задонского, Чаплыгинского, Данковского районов и Ельца. В отборочном туре 30 команд сыграли пять квиз-игр, посвящённых рабочим профессиям, по шесть туров в каждой. В полуфинале состязались уже девять команд. Они должны были снять видеоролики о рабочих профессиях. Выбор профессий определялся жеребьёвкой. Жюри выбрало шесть лучших роликов, открывших участникам путь в финал.

В финале ребята расшифровывали ребусы, слушали музыкальные композиции, отгадывали фильмы – всё это было связано с рабочими профессиями. В итоге победителем стала команда «Профессионалы» школы №12 города Грязи. Ей в подарок досталась умная колонка. Второе место заняли «Профессора» из поселка Рощинский Чаплыгинского района. Призом стали беспроводные наушники. «Технари» из елецкой гимназии №11, заняв третье место, выиграли портативный аккумулятор. Всем ребятам вручили грамоты, а также памятные и сладкие подарки. Помимо этого, в ВК на странице центра занятости Липецкой области будет разыгран приз зрительских симпатий. Команду-победителя выберут голосованием по видеороликам и также наградят ценным призом.

Как сообщили в центре занятости населения Липецкой области, проект был запущен в 2021 году. Участие в нем принимали студенты колледжей, школьники Липецка, и теперь – школьники из районов. Для них были организованы экскурсии на предприятия, которые помогли тщательно поработать над роликами о рабочих профессиях, погрузиться в тему, найти плюсы каждого дела и креативно о них рассказать. «В регионе большое внимание уделяется ранней профориентации школьников с целью направить их на выбор востребованных специальностей, которые позволят хорошо зарабатывать и строить свою жизнь в достатке», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.