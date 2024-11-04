Наше государство гарантирует содействие в поиске работы инвалидам, в том числе путем установления для предприятий и организаций обязанности принимать на работу граждан этой категории и квотировать для них рабочие места. Квота — минимальное количество вакансий, которое работодатели должны выделять под трудоустройство этим гражданам.

Как в нашем районе реализуется постановление Правительства РФ «О порядке выполнения работодателями квоты для приема на работу инвалидов»?

Об этом рассказывает начальник Добринского отдела ОКУ «ЦЗН Липецкой области» Наталия НАУМОВА.

На федеральном уровне законодательно определены такие границы квотирования: при численности организации свыше 100 человек — от 2 до 4 процентов от среднесписочной численности, от 35 до 100 человек — до 3 процентов (по решению региона, в нашей области установлен уровень 3 процента). Причем, подчеркну, что численность работников, которые должны быть трудоустроены в целях исполнения квоты, рассчитывается работодателем ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

В текущем году по району заквотировано 145 мест для инвалидов.

Есть квоты не только по рабочим профессиям (таким, как, например, трактористы, операторы котельной), но и по специальностям, требующим длительную профессиональную подготовку: юристы, педагоги.

На сегодня вакантными остаются 29 мест.

Работодатели в основном самостоятельно осуществляют прием на работу людей с ограниченными возможностями. Но не отказывают они и тем, кто приходит с направлением от службы занятости.

Из семи человек, зарегистрированных в 2024 году в ЦЗН, пятеро инвалидов сейчас работают. Они приняты в качестве весовщика, охранника, оператора котельной (2 инвалида), уборщика производственных помещений. С каждым из них работодатель заключил трудовой договор.

Дополню к сказанному, что служба занятости может и провести обучение безработных инвалидов по тем профессиям, на которые введена квота. Лишь бы человеку было гарантировано трудоустройство.

Работодатели в достаточной степени информированы о нормах квотирования рабочих мест.

Мы ежеквартально проводим бизнес-завтраки с ними, «День кофе», где обсуждаем широкий круг вопросов, начиная от элементарного «Что такое квотирование?» и заканчивая «Какая ответственность предусмотрена за нарушения в квотировании?», тесно сотрудничаем с трехсторонней территориальной комиссией при администрации района в части создания квот для инвалидов.