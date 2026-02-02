Квоты для приёма участников СВО на работу установлены в Липецкой области

Работодатели, численность работников которых превышает 100 человек, теперь закладывают квоту рабочих мест для участников СВО в размере 1% от среднесписочной численности сотрудников, сообщило министерство социальной политики Липецкой области.

Также определены квоты для приёма на работу инвалидов: для предприятий с численностью работников от 35 человек квота составляет 3% от численности сотрудников. Для лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, – 1,5% от количества работников при численности больше 30 человек. За людьми, освобождёнными из мест лишения свободы, закрепили 1% рабочих мест у работодателей, на предприятиях которых трудится не меньше 100 человек. При условии, что потенциальный работник пытается трудоустроиться в течение года после освобождения. Квоты установлены во исполнение вступившего в силу с начала 2026 года Закона Липецкой области «О квотировании рабочих мест для лиц, особо нуждающихся в социальной защите».

«Трудоустройство граждан из числа особых категорий – это показатель социальной ответственности работодателя, а также вклад в развитие гражданского общества, где есть возможности для каждого», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.