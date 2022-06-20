Автоинспекторы и педагоги в эти дни вместе проводят обучающие акции в липецких детских лагерях. Специалисты действующей на базе регионального Центра дополнительного образования специализированной «Лаборатории безопасности» совместно с сотрудниками городской Госавтоинспекции проводят в липецких пришкольных лагерях обучающие занятия по основам дорожной безопасности.

Такой урок прошел и в оздоровительном лагере, действующем на базе школы №4. Сначала знания ребят проверили по основным положениям Правил дорожного движения. Затем специалисты лаборатории призвали учащихся младших классов быть всегда предельно внимательными на дороге, ведь на пути из дома в лагерь их могут подстерегать немало опасных ловушек.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, для отдыхавших школьников была организована игра, в которой детям предоставили возможность побывать в роли разных категорий участников дорожного движения – привычном образе пешеходов и пассажиров, а также в новой роли – водителей автомобилей. С помощью несложного теста школьники смогли проверить скорость реакции. Ведь быстрота реакции и оперативное принятие решений – важная гарантия безопасности на дороге.

После игрового занятия участники получили в подарок информационные плакаты по безопасному поведению на дороге. Подобные материалы помогут ребятам закрепить знания по Правилам дорожного движения. Такие обучающие занятия проводятся и в других детских лагерях, действующих при образовательных организациях региона. Повышение уровня безопасности дорожного движения – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств, считает губернатор региона Игорь Артамонов. «Особое внимание органы власти всех уровней уделяют предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. Необходимо с самого раннего возраста научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – подчеркивает Игорь Артамонов.