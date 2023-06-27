«Лаборатория безопасности» – яркий оранжевый микроавтобус – курсирует по местам детского отдыха Липецкой области и проводит для юных жителей профилактические акции по правилам дорожного движения. Это федеральный проект, направленный на снижение числа аварий с участием детей и обучение их ПДД, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

Сотрудники автоинспекции привезли на микроавтобусе в загородный оздоровительный лагерь «Чайка» целый мобильный автогородок. Во время бесед и обучающих занятий они проинформировали ребят об опасностях, которые могут их подстерегать на городских магистралях, рассказали об оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, проверили скорость реакции, подарили плакаты по ПДД и рабочие тетради.

Обучающее занятие специалисты регионального центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма провели и в школьном лагере села Бутырки Грязинского района. Школьники узнали основы безопасного поведения на проезжей части, познакомились с приемами оказания первой помощи и основами дорожной грамоты.

В территорию безопасности на пару часов превратился детский областной санаторий «Мечта», расположенный в селе Капитанщино Добровского района. Специалисты Лаборатории побеседовали с ребятами о правилах управления двухколёсным транспортом, обязанностях водителя и пассажира. В игре «Будь внимателен» дети закрепили знания дорожных знаков и ПДД, катаясь на самокате. По традиции самые активные были поощрены тематическими подарками: световозвращающими жилетами, рабочими тетрадями и плакатами.

«Проведение подобных акций можно назвать «приятное с полезным». Для детей на каникулах участие в активностях, предлагаемых Лабораторией безопасности, – развлечение. Однако, они узнают много нужной информации и закрепляют ее практическими заданиями», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «Лаборатория безопасности» в Липецкой области реализуется с 2018 года, когда в Центре дополнительного образования был образован региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.