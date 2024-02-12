Специалисты действующей на базе областного Центра дополнительного образования «Лаборатории безопасности» в эти дни проводят занятия со школьниками по правилам безопасного поведения на дорогах. Так, в липецкой школе №26 сотрудники лаборатории информировали детей о безопасном маршруте из дома в школу и обратно. Ученики отвечали на профильные вопросы, угадывали дорожные знаки, посмотрели видеоролик «Пешеход» и тематическую презентацию.

Такая же встреча прошла и в липецкой школе №25. А в школе №1 города Грязи специалисты «Лаборатории безопасности» провели с учащимися не только интерактивное занятие, но и организовали ролевую игру. Используя возможности мобильного автогородка, ученики побывали и пешеходами, и водителями, и даже автоинспекторами. Традиционно всем школьникам вручили подарки – рабочие тетради по ПДД, информационные плакаты и световозвращающие жилеты.

«Лаборатория безопасности» – комплексная программа, направленная на снижение числа аварий с участием несовершеннолетних. Региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма создан почти шесть лет назад. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции его специалисты проводят уроки в разных школах региона. Подобные акции позволяют наглядно объяснить ребенку, как нужно вести себя на трассах, с помощью игры моделируют различные дорожные ситуации, способствуют запоминанию алгоритма правильных действий. И тем самым, помогают обезопасить детей от различных «дорожных ловушек», предотвращать ДТП с участием юных пешеходов, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.