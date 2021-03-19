Большинство жителей Липецка волнует вопрос, какую воду они потребляют и можно ли пить ее из-под крана без ущерба для здоровья?

ЛГЭК – единственная организация, которая снабжает липчан питьевой водой. Сотрудники лаборатории контроля качества вод АО «ЛГЭК» ежедневно берут пробы и проводят анализ качества воды по различным показателям – органолептическим, физико-химическим, микробиологическим, радиологическим.

Результаты исследований позволяют оценить соответствие качества и безопасности питьевой воды требованиям санитарных норм. Каждый день отбирается от 40 до 60 проб питьевой воды в домах, колонках, школах, детских садах, больницах, водопроводных насосных подкачивающих станциях. С начала года было отобрано двух тысяч проб воды из кранов потребителей в разных точках города, проведено более 15,4 тыс. анализов по более чем 75 показателям.

По результатам исследований качество воды полностью соответствует требованиям санитарных правил и нормативов. Поэтому липчане могут без опасения пить воду из-под крана.

Кроме того, специалисты лаборатории контроля качества вод АО «ЛГЭК» постоянно контролируют качество воды в подземных источниках централизованного и нецентрализованного водоснабжения, реках, протекающих на территории города и области, анализируют состав сточных и очищенных сточных вод промышленных предприятий (очистных сооружений).