Гимн России, флешмоб, песни о дружбе и творческие номера от вожатых – лагерь «Березка» Добровского район с теплом встретил детей из Володарского района ДНР. Новая смена для 82 юных гостей началась с торжественной церемонии поднятия флага Российской Федерации и исполнения гимна. Яркие шары, веселые песни и творческие подарки от вожатых создали праздничную атмосферу, подарившую радость и волнение.

В течение 21 дня дети будут заниматься различными активностями, посещать мастер-классы и экскурсии по Липецкой области, а также принимать участие в спортивных программах. Педагоги дополнительного образования разработали интересные игры, квесты и занятия по технологиям дополненной реальности, чтобы сделать время пребывания в лагере незабываемым. Участников смены ждет экскурсия в кластер загородных лагерей, лазертаг, бассейн, веревочный городок.

Лагерь «Березка» предлагает ребятам не только интересную программу, но и комфортное проживание в новых модульных корпусах. Каждый день воспитатели и вожатые наполнят заботой и вниманием, чтобы гости смогли наслаждаться летним отдыхом в полной мере. «Липецкая область готова поддержать юных жителей ДНР. Отдых в летнем лагере позволит им весело провести время, набраться сил и положительных эмоций перед учебным годом. Сотрудники лагеря к приему гостей постарались придумать насыщенную и разнообразную программу», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.