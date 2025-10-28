Лайфхаками взрослой жизни поделятся с молодёжью Липецкой области в проекте «Другое Дело»

Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запустил навигатор по взрослой жизни – спецпроект «Что Делать Дальше?». Он поможет школьникам старших классов, абитуриентам, студентам Липецкой области и всем, кто хочет закрыть пробелы в бытовых знаниях, разобраться в ключевых сферах: организовать быт, грамотно распоряжаться деньгами, выстраивать здоровую коммуникацию и работать с документами, необходимыми активному гражданину. Принять участие в спецпроекте можно до 26 ноября.

«Что Делать Дальше?» – это практические ответы на повседневные вопросы в понятном для молодежи формате. Спецпроект охватывает четыре направления:

— «Люди»: в этом блоке карточки-инструкции о том, как выстраивать полезные знакомства и личные границы, говорить «нет» без чувства вины, решать конфликты без стресса, как применять технику «Я-сообщения», соблюдать цифровой этикет и справляться с синдромом самозванца;

— «Дом»: здесь участники узнают, как внедрять экопривычки, действовать при пожаре или затоплении, разбираться в аббревиатурах коммунальных платежей, организовывать порядок на кухне и в питании;

— «Деньги» – этот блок помогает укрепить финансовую грамотность: методы накоплений с нуля и «игры-копилки», техники осознанных трат, шаги к формированию финансовой подушки безопасности, ориентиры по выбору налогового режима – ИП или самозанятость;

— «Документы»: в этом блоке участники узнают, на что обращать внимание при подписании трудового договора, как использовать сервисы портала «Госуслуги», как безопасно арендовать жилье, как составить резюме без опыта, что такое ИНН и СНИЛС, как получить водительские права и оформить загранпаспорт.

Участники спецпроекта «Что Делать Дальше?», которые выполнят минимум пять заданий, получат шанс стать победителями и выиграть призы, среди которых: смартфон, беспроводные наушники, портативная акустика, умные колонки с часами, пленочные фотоаппараты, а также чемоданы с брендированной продукцией «Другого Дела». Итоги спецпроекта будут подведены 29 ноября, победителями станут 38 человек.

Программа развития «Другое Дело» федерального проекта «Россия – страна возможностей» действует в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Программа была запущена в июне 2021 года. К ней присоединилось свыше 7,5 млн участников из 89 регионов России.

«Этот проект закрывает те самые «белые пятна» в знаниях, с которыми сталкивается каждый, кто вступает во взрослую жизнь. Вместо того чтобы учиться на ошибках, можно воспользоваться готовыми и грамотными решениями от «Другого Дела». Такой ликбез по бытовым, финансовым и юридическим вопросам – бесценен. Рекомендую этот ресурс не только старшеклассникам и студентам, но и всем, кто хочет упорядочить свои знания в этих ключевых сферах», — считает Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.