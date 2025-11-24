Лауреатов премии «Новая философия воспитания» назвали в Липецкой области

В Центре цифрового образования детей «IT-куб.Липецк» состоялась торжественная церемония награждения победителей первой региональной премии «Новая философия воспитания». Имена пятнадцати лучших специалистов в сфере образования и воспитания были объявлены в рамках финальных испытаний.

Премия, учрежденная региональным ресурсным центром проекта «Навигаторы детства» Центра дополнительного образования Липецкой области, была запущена для выявления и поощрения педагогов, вносящих значительный вклад в развитие подрастающего поколения. На конкурс поступило около пятидесяти заявок от активных и преданных своему делу специалистов.

Конкурсный отбор состоял из нескольких этапов. Участники демонстрировали свой профессиональный опыт через видеовизитки, делились авторскими методиками работы и проводили анализ собственных профессиональных вызовов. Финалом соревнования стала проектная сессия, в рамках которой финалисты разработали и представили экспертному совету концепции по решению актуальных проблем воспитания.

Эксперты высоко оценили новаторский подход участников. Предложенные финалистами решения были направлены на повышение вовлеченности родителей в воспитательный процесс, рост интереса школьников к общественной работе, а также на создание условий для непрерывного профессионального и личностного роста самих педагогов.

Победителями премии стали 15 человек в четырех ключевых номинациях: «Советник года 2025. Общеобразовательная организация», «Советник года 2025. Профессиональная образовательная организация», «Муниципальный координатор года», «Куратор программы «Орлята России» года».

«Воспитание подрастающего поколения — одна из ключевых государственных задач, залог социальной стабильности и процветания Липецкой области. Поздравляю победителей премии. Вы — золотой фонд нашего региона, те, кто своими руками и сердцем создаёт главный наш ресурс — гармонично развитого, ответственного человека», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.