Завершающим аккордом международного конкурса юных пианистов имени К.Н. Игумнова стала поездка в Лебедянь на родину великого музыканта, где прошел концерт лауреатов и членов жюри. А закрыт­ие​ музыкального смотра состоялось​ в​ Областном​ центре​ культуры,​ народно­го​ творчества​ и​ кино в Липецке.

Свое мастерство зрителям продемонстрировали победители конкурса во​ всех​ возрастных​ группах.​ Завершил​ концерт​ Ляо​ Тинхун из Китая,​ ставший обладателем​ гра­н-при​. Он исполнил​ первую часть​ второго​ концерта​ ​Сергея Рах­манинова​ в​ сопро­вождении​ Сим­фонического​ орке­стра​ ​Липецкой​ государственной​ ​филармонии​ под​ управлением​ заслуженного​ артиста​ ​России,​ профессора​ Юрия​ Ткаченко​ (Москва).​ Список​ победителей​ ​XII​ международного​ конкурса-фестиваля​ пианистов​ им.​ К.Н. Игумнова​ на​ сайте​ Учебно-методического​ центра​ по​ образованию​ и​ повышению​ ква­лификации​ специали­стов​ культуры​ и​ искусства​.

Фестивальная программа конкурса охватила Липецк, Елец, Лебедянь, Грязи, Задонск, Усмань. С концертными программами перед жителями городов и районов выступили студенты и аспиранты председателя жюри конкурса Рустама Шайхутдинова. «Наследие Константина Игумнова имеет огромное значение как для профессионалов, так и для юных музыкантов, которые совершенствуют свои навыки, заучивая лучшие произведения русской школы пианистов, и сами становятся хранителями бесценного отечественного культурного достояния», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.