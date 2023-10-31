Завершающим аккордом международного конкурса юных пианистов имени К.Н. Игумнова стала поездка в Лебедянь на родину великого музыканта, где прошел концерт лауреатов и членов жюри. А закрытие музыкального смотра состоялось в Областном центре культуры, народного творчества и кино в Липецке.
Свое мастерство зрителям продемонстрировали победители конкурса во всех возрастных группах. Завершил концерт Ляо Тинхун из Китая, ставший обладателем гран-при. Он исполнил первую часть второго концерта Сергея Рахманинова в сопровождении Симфонического оркестра Липецкой государственной филармонии под управлением заслуженного артиста России, профессора Юрия Ткаченко (Москва). Список победителей XII международного конкурса-фестиваля пианистов им. К.Н. Игумнова на сайте Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства.
Фестивальная программа конкурса охватила Липецк, Елец, Лебедянь, Грязи, Задонск, Усмань. С концертными программами перед жителями городов и районов выступили студенты и аспиранты председателя жюри конкурса Рустама Шайхутдинова. «Наследие Константина Игумнова имеет огромное значение как для профессионалов, так и для юных музыкантов, которые совершенствуют свои навыки, заучивая лучшие произведения русской школы пианистов, и сами становятся хранителями бесценного отечественного культурного достояния», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.