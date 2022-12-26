Сегодня в Доме Мастера состоялся новогодний прием лауреатов областных премий. Награды представителям сферы искусства вручила начальника управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнёва. Так, премией имени Василия Михайловича Лутова в этом году награждена директор Липецкого колледжа искусств имени К.Н. Игумнова Ольга Веселова. Премия присуждается руководителям учреждений культуры и искусства за создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи.

Премию имени Константина Николаевича Игумнова получили студентка первого курса Воронежского государственного института искусств Лола Абдулхаева и первокурсница Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского Анастасия Данковцева. Этого признания удостаиваются выпускники колледжей искусств, достигшие значительных результатов в исполнительском искусстве и решивших продолжить своё профессиональное образование в музыкальных вузах страны.

Премией имени Виктора Семеновича Сорокина отмечены выпускники Детской художественной школы № 1 имени В.С. Сорокина, студенты первого курса Московской художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова Лидия Бородина и Елиазар Смолин. Награда вручается выпускникам ДШИ, которые продолжают образование в художественных вузах страны.

В премии имени Михаила Павловича Трунова в этом году были выделены три номинации. Лауреатом в номинации «Лучшая научно-популярная работа в области исследования истории и краеведения города Липецка и Липецкой области» стала Кристаллина Иващенко за работу «Календарные обряды Верхнего Дона. Липецкая область». В номинации «Лучшая студенческая работа» победила студентка Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина Екатерина Прошунина с исследовательской работой «Особенности воеводского управления в городах-крепостях на юге России во второй половине XVII в.». Автором «Лучшей школьной работы» стал десятиклассник школы № 24 Ельца Геннадий Лаптенков, подготовивший труд «Потомок купцов Назаровых: поиски и находки».

Обладателем премии имени Валерия Серафимовича и Галины Павловны Шелякиных признана заместитель директора по учебно-воспитательной работе, преподаватель по классу аккордеона ДШИ Усмани Марина Малая. Премия присуждается руководителям творческих коллективов, являющихся лауреатами всероссийских, международных конкурсов, носящих звание «Заслуженный коллектив народного творчества». У Марины Малой – четыре ансамбля.

Премией «Хранитель традиций», вручаемой за достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, отмечена директор Волченского ДК, руководитель фольклорного ансамбля «Птахи» Ольга Шуваева.

Также в этот день были награждены лауреаты и участники областного конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». Пять человек получили сертификаты участника. Лауреатами стали трое: Татьяна Жигарева из ДШИ № 3 Липецка и Юлия Прокофьева из ДШИ № 1 Ельца – в номинации «Музыкальное искусство», Галина Спасибина из ДШИ №1 имени М.И. Глинки – в номинации «Хореографическое искусство».

«Изобилие премий и творческих конкурсов – прямое доказательство разнообразной и интересной культурной жизни региона. Поощрение деятелей сферы искусства способно вдохновить их на новые свершения и достижения. Уверен, мы еще не раз услышим и порадуемся победам героев сегодняшнего дня», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.