«Лебедянь-арена» открылась и будет готовить хоккеистов и фигуристов

В Лебедяни состоялось торжественное открытие нового ледового дворца. Церемония прошла с участием гуернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Современный спортивный комплекс, которого давно ждали жители города, станет точкой притяжения для спортсменов и любителей активного отдыха.

Ранее юные фигуристы и местная взрослая хоккейная команда были вынуждены ездить на тренировки в другие округа. Теперь они смогут заниматься дома и в отличных условиях. Фигуристки уже обкатали лёд и выступили с показательными номерами.

Вместе с новой ареной в Лебедяни появились два профессиональных тренера. Оба приехали по программе «Земский тренер». Один из них – Глеб Клименко, обладатель Кубка Гагарина. Это даёт основания рассчитывать на хороший уровень подготовки местных спортсменов.

Арена будет открыта не только для тренировок. Здесь организуют сеансы массового катания, а также будут проводиться соревнования.

На строительство ледового дворца направлено почти 700 млн рублей. Проект получил федеральную поддержку по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», были добавлены областные средства. Значительную помощь оказали местные агропредприятия.

«Лебедянь получила современный спортивный объект, которого здесь ждали много лет. Теперь у юных спортсменов есть возможность тренироваться дома, а у всех жителей – место для активного отдыха. Важно, что в строительстве арены объединили усилия федеральный центр, область и местный бизнес. Это пример того, как общая заинтересованность превращается в реальный результат», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.