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Лебедянь не последняя. Игорь Артамонов намекнул на оптимизацию системы местного самоуправления в других районах области

7 часов назад
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Глава администрации Липецкой области в интервью “Вести Липецк” прокомментировал ликвидацию мэрии Лебедяни, полномочия которой недавно передали районной администрации.

“Если там небольшой район, зачем в Лебедяни есть районная администрация, городская администрация? Чиновники в одной, чиновники в другой, здания. Зачем? – сказал Игорь Артамонов. – Там все может управляться из одной точки и городом, и районом Лебедянским. Поэтому мы это потихонечку делаем. И у нас еще есть планы по другим точкам”.

По словам губернатора, Лебедянский район стал первым, но не последним, где расходы на содержание местных чиновников будут урезаны вместе с администрациями.

Ранее полномочия мэрии Лебедяни передали районной администрации. При этом городское поселение Лебедянь остается, у города также есть собственный бюджет, но его исполнителем становится уже администрация Лебедянского района.

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