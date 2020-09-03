Лебедянь, Усмань и Грязи получат федеральные деньги на благоустройство. Что будет сделано?

Подведены итоги IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он проходит по эгидой Минстроя России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Федеральных грантов удостоены проекты по благоустройству территорий в Лебедяни, Усмани и городе Грязи. На их воплощение Липецкая область получит 170 млн рублей из федерального бюджета. Проекты будут реализованы в 2021 году.







В городе Грязи на федеральный грант благоустроят набережную реки Матыры.

В числе трендов, которые отметила конкурсная комиссия под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина при оценке проектов в этом году – рост качества архитектурных решений, высокая ориентированность на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, взаимосвязь с объектами культурного наследия, а также возросшая роль участия граждан при разработке проектов и привлечение инвестиций в реализацию проекта.





В Лебедяни благоустроят территорию вокруг Ново-Казанского Собора и создадут пешеходную зону, маршрут которой проляжет по улице Мира до площади Ленина. Он будет основан на бытовых историях знаменитых людей, чья жизнь была связана с городом. Для этого планируется обустроить локальные точки притяжения, создать смотровую площадку, детскую игровую зону и сцену на центральной площади города.







В Усмани историческая аутентичность уездного купеческого города также нашла отражение в современном архитектурном решении. Здесь благоустроят аллею имени Басова и площадь имени Ленина. Уникальной дизайнерской находкой светового оформления аллеи имени Басова станут лазерные лучи, а на главной городской площади появятся сухие фонтаны и современная сцена.

В городе Грязи на федеральный грант благоустроят набережную реки Матыры.

Ранее федеральные гранты получили объекты по благоустройству набережной реки Дон в Данкове, скверов имени И.А. Бунина и имени М.С. Соломенцева в Ельце, а также улицы и площади Советская в Чаплыгине.

«Мы видим, как преображаются общественные пространства в регионе, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Проделана большая работа, но мы не останавливаемся на достигнутых результатах. Мы продолжим делать все для того, чтобы качество жизни населения Липецкой области улучшалось».