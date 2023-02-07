Творческое объединение «Занимательная робототехника» из Лебедяни вошло в федеральный справочник по итогам Всероссийского конкурса кружков 2022. Участвовали площадки, занимающиеся дополнительным технологическим образованием школьников и студентов. В общей сложности эксперты оценили 1001 кружок, лучшими были признаны 245 из них, в том числе лебедянский, где дети осваивают базовые понятия программирования, механики и инженерии, учатся работать в команде и собирают роботов.

«Сегодня у школьников нашего региона есть возможности для занятий разной направленности. Очень большое количество детей увлечено именно робототехникой. Для этого мы создаём необходимые условия в городах и сёлах. Как видим, наши усилия не напрасны – молодому поколению нравится наука», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский конкурс кружков прошёл в четвёртый раз. Он был организован Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения России, АНО «Платформа НТИ», Агентства стратегических инициатив, сети «Точек кипения» и партнёров.

В итоговом справочнике представлены самые интересные методики работы в кружках и лучшие практики организации деятельности в детско-взрослых коллективах и сообществах. Всероссийский конкурс кружков призван выявить лучшие практики и методики работы, сформировать сообщество участников, наставников и руководителей для обмена опытом.