Проект Лебедянского фонда культуры «На балконе» получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. На его реализацию направлено около 250 тыс. рублей. Об этом сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области.

«В 2022-м мы уже получали поддержку фонда на грантовый проект «Zащитники рубежей». В этом году работа по популяризации культурного наследия, истории и традиционной культуры будет продолжена», – рассказал исполнительный директор организации, лебедянский краевед Валерий Акимов. В центре внимания нового проекта будет уникальная лебедянская достопримечательность – балконы-террасы одноэтажных домов города.

Проект «На балконе» должен быть реализован до конца июля 2023 года. В рамках инициативы на старинных балконах будет проведен и записан цикл неформальных интервью для СМИ и соцсетей. Участниками бесед станут руководители и специалисты в сфере культуры и культурного наследия. Темы будут касаться малой родины, региональной истории и культуры. «В Липецкой области бережно хранят традиции, которые позволяют и через много поколений прикоснуться к культуре наших предков. Важно активнее привлекать к этим вопросам молодое поколение, ведь именно им в ближайшее время предстоит заниматься сохранением исторического наследия», – считает губернатор Игорь Артамонов.

В числе победителей первого конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив назван 881 творческий проект из 83 российских регионов. Общая сумма выделенных средств поддержки составит более 3,7 млрд рублей.