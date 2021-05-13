Воспитанница детско-юношеской спортивной школы из Лебедяни Диана Сикстус отличилась на первенстве России по боксу среди девочек 13-14 лет. Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Орион» в Ульяновске, сообщили в управлении физкультуры и спорта Липецкой области.

Юная спортсменка, представляющая наш регион, одержала четыре победы в четырех поединках и стала победительницей в весовой категории 36 кг. Тренирует школьницу Дмитрий Маслов. Его воспитанница после этой победы получила право в составе сборной команды России поехать на первенство Европы.

Пристальное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет администрация Липецкой области под руководством Игоря Артамонова. «Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.