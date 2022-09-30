«Парта героя» открылась в Лебедяни. Ее установили в гимназии №1 в честь Антона Берсенёва, выпускника гимназии, который погиб при выполнении воинского и служебного долга во время участия в военной спецоперации на Украине летом 2022 года.

Антон Берсенёв всегда мечтал о карьере военного, считал, что его мужской долг — это защита Отечества. В 2015 году в Тамбове он заключил контракт на военную службу. За годы службы в составе команды своей воинской части неоднократно становился победителем и призёром соревнований по военному троеборью и лыжным гонкам.

В военной спецоперации на Украине Антон Берсенёв принял участие в звании гвардии-ефрейтора. Выполняя боевое задание он погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Указом Президента Российской Федерации Антон Алексеевич награждён орденом Мужества. За доблесть и отвагу, проявленную в процессе выполнения своих служебных обязанностей, Антон Берсенёв награжден Медалью Министерства обороны Российской Федерации «ЗА ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ» II степени. «Будущее поколение должно помнить и чтить подвиг наших земляков», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.