Что такое финансовая пирамида? Как оградить себя от кибермошенников? В чем преимущества банковских вкладов? Найти ответы на актуальные вопросы помогают эксперты Отделения Липецк Банка России.

Для жителей региона они организуют выездные мастер-классы и лекции. Очередные такие занятия – для педагогов дошкольного и общего образования – состоялись в Лебедяни.

В центре внимания оказался широкий круг тем: противодействие мошенничеству, киберпреступления, кредиты, банковские депозиты. Так, эксперт Банка России Оксана Щеглова рассказала, по каким признакам можно определить финансовую пирамиду: у такой организации отсутствует лицензия Банка России, зарегистрирована она за несколько месяцев до начала активной деятельности по привлечению денежных средств. Кроме того, такая организация публично обещает бонусы за привлечение новых участников и высокую доходность, значительно превышающую рыночный уровень.

В свою очередь, эксперт Банка России Алексей Сергеев поделился основными правилами безопасности в виртуальной среде. Главные из них – установить антивирус, не переходить по неизвестным ссылкам, не перезванивать по сомнительным номерам и не хранить данные платежных карт в смартфоне и компьютере. Особое внимание он уделил видам киберпреступлений, что позволило педагогам получить широкое представление о данной проблеме.

Кроме того, эксперты Сергей Курдюков и Алексей Суровцев познакомили лебедянцев с нюансами получения кредитов, займов и открытия банковских вкладов.

«Планируется, что в 2021 году повысить свою квалификацию по финграмотности смогут педагоги из всех районов области. Реализация образовательных программ пройдет при поддержке регионального управления финансов. В роли экспертов выступят представители Банка России и Института развития образования Липецкой области», – подчеркивает руководитель Отделения Липецк Татьяна Божко.