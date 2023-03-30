Ученики профильной группы «ЮниМед» Станции юных натуралистов побывали на экскурсии в медицинских кабинетах Лебедянской центральной районной больницы. Ребята познакомились с работой физиотерапевтического отделения, детского и перевязочного хирургического отделения, кабинета кардиотокографии женской консультации, а также увидели новое оборудование. Встреча со специалистами и главным врачом была очень познавательной. Школьники узнали о государственной поддержке молодых врачей.

Такие экскурсии позволяют предоставить молодежи ценную информацию о профессиях в медицинской сфере и помогают им осознанно выбрать будущую работу. Ребята из медкласса «ЮниМед» занимаются на Станции юных натуралистов в Лебедяни. По субботам старшеклассники готовятся к ЕГЭ по биологии и химии для поступления в профильные учебные заведения, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

«Профориентация – важная составляющая обучения в старших классах. Учащиеся должны иметь реальное представление о том, какие специальности востребованы на рынке труда в регионе и какие перспективы у них будут после получения профессии. В этом должны быть заинтересованы не только старшеклассники и их родители, но и работодатели. Сегодняшние школьники – это рабочие кадры завтрашнего дня», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.