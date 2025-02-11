Школьники старших классов поселка Агроном и села Троекурово Лебедянского района освоят профессию тракториста. Обучение пройдёт впервые на базе филиала Чаплыгинского аграрного колледжа Агроном, программа рассчитана на 450 часов теории и практики.

По завершению программы юные аграрии смогут выявлять и устранять неисправности в работе трактора, ремонтировать машины на современных сельскохозяйственных и дорожных предприятиях региона. По результатам квалификационного экзамена молодые профессионалы получат свидетельство о профессии рабочего и удостоверение, которое даст им право работать трактористами.

Проект «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории С» направлен на привлечение новых специалистов в агропромышленный комплекс региона. Категория обучения «С» позволяет выполнять механизированные работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур.

«Получая востребованную профессию еще в школе, молодежь обретает уверенность в себе и своих силах, а также получает возможность лучше понять, как строить свое будущее – пойти учиться дальше или начать карьеру. Правильно, что акцент в профориентационных мероприятиях в регионе сделан на специальности, которые больше всего нужны экономике и высоко оплачиваются работодателями», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.