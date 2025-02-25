В школе № 2 Лебедяни появился уникальный лабораторный агротехнический комплекс «АгроЛаб». Проект реализован в рамках областной программы оснащения школ современными средствами обучения. В агролаборатории школьники могут выращивать растения двумя способами: традиционным (в почве) и методом гидропоники. Специальное оборудование позволяет создавать четыре разных микроклимата, регулируя такие параметры, как температура, влажность, освещение, скорость ветра и режим полива.

Ключевой особенностью лаборатории является технология «Искусственное солнце», которая воспроизводит полный спектр солнечного излучения, что делает её идеальной для образовательных экспериментов и научно-исследовательских работ в агро- и биосфере. В лаборатории одновременно могут работать 32 ученика, проводя эксперименты на разных культурах. Они уже посадили семена петунии, виолы, маргариток, эустомы, многолетней ромашки и примулы. Весной цветы, выращенные в «АгроЛаб», украсят пришкольную территорию. «АгроЛаб» позволяет проводить междисциплинарные исследования по биологии, экологии, географии, химии, физике, технологии, основам экономики и информатики. Приобретенные здесь навыки помогут школьникам определиться с выбором будущей профессии.

«Программа ранней профориентации в регионе уже укрепилась. Многие школы подключились к ней. В них создаются профильные классы, оборудуются лаборатории, для детей проводят экскурсии на предприятия. Уверен, эта работа принесет свои положительные результаты», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.