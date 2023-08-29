Старшеклассники из поселка Агроном Лебедянского района помогли подготовить родную школу к началу учебного года. Последнюю неделю лета здесь работал трудовой отряд из десятка учащихся старше 14 лет. Ребята наводили порядок в кабинетах и на территории. Работали пять дней по два часа. Заработали по 1500 рублей.

Как рассказали в школе, такую практику они применяют в течение года: перед летними каникулами, перед началом занятий и, если потребуется, во время учебного процесса. Трудоустраивают ребят по всем правилам, проводят медосмотр. Средства на оплату труда предоставляет районный бюджет или же спонсорами выступают местные предприятия, которые, как и педагоги, считают приучение подростков к труду полезным делом.

Участники трудотряда рады возможности помочь учителям. Записываются на подработку с друзьями – так и дело лучше спорится. Если потребуется, готовы и ремонтникам помочь. В здании, которому в этом году исполняется 70 лет, сейчас завершается капремонт. Обновление проводится здесь последние несколько лет. В 2019 году открыли образовательный центр «Точку роста». В 2020-м – капитально отремонтировали спортзал. В 2021-м – оборудовали кабинет информатики. В 2022-м – заменили окна. В этом году делали ремонт на первом этаже, обновляли крышу, крыльцо и эвакуационный выход. Работы начались сразу после выпускного в июне. А 1 сентября здесь ждут 335 учеников.

«Дети заслуживают учиться в хороших условиях. Ежегодно бюджет направляет большие средства на ремонт и оснащение образовательных организаций региона. Важно, чтобы и здания были теплыми и комфортными, и чтобы образовательная среда была современной, и были качественные столовые, спортзалы и прочее», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.