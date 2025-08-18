Лебедянский район первым в Липецкой области приступил к сбору яблок

Сбор яблок начался в Липецкой области. Первыми к нему приступили предприятия Лебедянского района.

Производством яблок в регионе занимаются 13 специализированных садоводческих хозяйств. Они расположены в девяти районах. Выращивается свыше 80 сортов яблок. Более 90% от общеобластного объёма яблок товарного производства приходится на два крупнейших садоводческих хозяйства, расположенных в Лебедянском районе.

«Липецкие яблоки ценят за высокое качество и вкус, а современные технологии позволяют получать урожай даже в непростых погодных условиях. Уверен, что в этом году наши сельхозпроизводители покажут отличные результаты и укрепят позиции региона на агропромышленном рынке», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ежегодно в регионе получают от 50 до 70 тысяч тонн яблок. В прошлом году из-за возвратных заморозков Липецкая области собрала всего 7,5 тысячи тонн семечковых в организованном секторе производства. В этом году урожай яблок в организованном секторе превысит 50 тысяч тонн, прогнозируют в региональном минсельхозе.