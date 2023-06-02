Жители шести аварийных домов в Лебедяни получили новые квартиры. Новоселье справят 40 семей. Ключи им вручил первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко.

«В ходе строительства была замена подрядчика, что несколько увеличило срок возведения дома. Однако все работы завершены, новый подрядчик и руководство района с поставленной задачей справились. Желаю каждому, кто сегодня получает ключи от новых квартир, наполнить свое новое жилье счастьем», – отметил Александр Рябченко.

В пятиэтажном доме расположены 30 однокомнатных и 10 двухкомнатных квартир. Все с чистовой отделкой, сантехникой и электрическими плитами. До конца года новоселье в Лебедянском районе должны справить ещё более 100 человек. Для этого в муниципалитете по нацпроекту «Жильё и городская среда» строятся ещё три дома – два в райцентре и один в селе Троекурово.

С 2019 года благодаря нацпроекту в Липецкой области новое жильё вместо аварийного получили 4230 человек. В этом году регион досрочно завершит действующую программу по переселению. Для этого в регионе возводят 18 многоэтажек.